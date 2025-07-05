Bayburt'ta 'Topraktan Kopuşun Hikayesi' Sergisi Açıldı

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Sandıkçı'nın "Topraktan Kopuşun Hikayesi" adlı eseri sergilenmeye başlandı.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Demirözü ilçesinin Beşpınar köyündeki müzenin bahçesinde düzenlenen törende, Anadolu'nun kırsal kesiminde sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri müzenin, kazandığı ödüller sayesinde, dünya çapında bir üne kavuştuğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan sosyolojik dönüşümle ortaya çıkan meseleleri gündeme taşımaya gayret ettiklerini vurgulayan Yavuz, sanatçı yerleştirme programı kapsamında her yıl birbirinden değerli sanatçıları misafir ettiklerini anlattı.

Yavuz, önceki yıllarda "Eleğin Hafızası" ve "Göç Yolu" adlı projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Bu yıl ise 'Topraktan Kopuşun Hikayesi' adlı eserle ıssızlaşan Anadolu topraklarını, topraktan kopuşla savrulan toplumsal yapımızı simgesel boyutta anlatmaya çalıştık." dedi.

Dr. Ezgi Sandıkçı ise uzun zamandır üzerinde çalıştığı projeyi tamamladığını dile getirdi.

Eserinin, dünya çapında bir müzede sergilenmesinden dolayı gurur duyduğunu aktaran Sandıkçı, "Eserimi, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan emeğine, paylaşım kültürüne ve toprak ile bir zamanlar kurulan birlikteliğe adadım. Eserim, yalnızca fiziksel bir mesafeye değil, kök salınan değerlerden, dayanışmadan ve birlikte yaşama iradesinden uzaklaşılmasını simgeliyor." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve davetliler katıldı.