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Bayburt'ta İstanbul'un fethinin 573. yılı programla kutlandı

Bayburt'ta İstanbul'un fethinin 573. yılı programla kutlandı
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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde şiir, tiyatro ve oratoryo gösterileriyle fethin tarihi ve manevi önemini sahneye taşıdı.

Bayburt'ta İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrenciler şiir, tiyatro ve oratoryo gösterileriyle fethin tarihi ve manevi önemini sahneye taşıdı.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı, Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programda öğrenciler tarafından 'Canım İstanbul' ve 'İstemem' adlı şiirler okundu ardından 'İstanbul Fethedilirken' tiyatro gösterisi sahnelendi.

Öğrencilerin sahne performanslarıyla devam eden programda, İstanbul'un fethine ilişkin tarihi süreç ve fethin manevi yönü anlatıldı. Program, 'Gün Batmada İstanbul'un Üstünden Haliç'ten' adlı oratoryonun sunumuyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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