Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği Düzenlendi

Bayburt'ta düzenlenen "1. Gastronomi Etkinliği"nde kente özgü lezzetler tanıtıldı.

Valilik tarafından, Bayburt Belediyesinin de desteğiyle kentin mutfak kültürünü tanıtmak ve coğrafi işaretli yemeklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Arasta Bayburt etkinlik alanına mutfak kuruldu.

Etkinliğe katılan Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl, ünlü şefler Ayvaz Akbacak, Esra Tokelli ve Gürkan Topçu, mutfakta Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan ile bazı yemekleri hazırladı.

"Yöresel Tatlar Yarışıyor" yarışması kapsamında yaklaşık 50 yarışmacının çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yaptığı yemekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Dereceye giren yarışmacılara altın hediye edildi.

Şefler tarafından Bayburt mutfağı lezzetlerinin ele alındığı panel de gerçekleştirildi.

Vali Eldivan, AA muhabirine, Bayburt'un kültür ve doğasının yanı sıra turizm açısından en önemli özelliklerinden birisinin de mutfağı olduğunu belirterek, "Çok güzel bir mutfağı var. Bu mutfağı, Selçuklu döneminden gelme saray mutfağını da içerisinde barındırıyor. O yüzden bugün için dedik ki, bölgemizdeki kadınların maharetli ellerinden yaptıkları lezzetleri burada tanıtalım." diye konuştu.

Kentte hizmet sektörünün altyapısını oluşturduklarını dile getiren Eldivan, bu kapsamda "Arasta Bayburt" adını verdikleri ve yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satıldığı iş yerlerinin bulunduğu alanın açılışını yaptıklarını söyledi.

Bayburt'un çok daha farklı alanlarda sesini duyurmak için çabaladıklarını anlatan Eldivan, "Bayburt küçük bir şehir ama özgün ağırlığı çok büyük bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Döner de Bayburt'ta yenir'. Herkesi bu lezzetleri tatmaya Bayburt'a bekliyorum." dedi.

Türk mutfak sanatları uzmanı Bingöl de hem görsel güzelliği hem de doğal bitkileriyle Bayburt'un Türkiye'nin en güzel mutfaklardan biri olduğunu aktardı.

Kavutundan tel helvasına müthiş lezzetler tattıklarını ve birincileri seçtiklerini belirten Bingöl, "Bundan sonra artık rahatlıkla söyleyebilirim ki, Bayburt Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip ve gastronomi şehri olmak için çok önemli bir adım attı." ifadelerini kullandı.