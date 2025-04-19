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Başsavcı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde Sahne Aldı

Başsavcı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde Sahne Aldı
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı anma konserinde elektro bağlama çalarak, usta sanatçının 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendirdi. Konser Iğdır Valiliği tarafından düzenlendi ve başsavcının performansı büyük ilgi gördü.

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde elektro bağlama çalıp, büyük ustanın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendirdi.

Iğdır Valiliği tarafından 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak için konser düzenlendi. Vali Ercan Turan, kent protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi. Büyük ustanın türkülerle anıldığı konserde Iğdır'ın Kırşehirli olan Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede de sahne aldı. Elektro bağlamasıyla Ertaş'ın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendiren Başsavcı Dede, büyük ustayı andı. Dede'nin sahne performansı izleyenlerin beğenisini topladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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