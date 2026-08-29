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DTO Başkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

DTO Başkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Erdoğan, bu tarihi başarının gelecek nesillere bırakılan büyük bir miras olduğunu vurgulayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri ve gazileri andı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 104 yıl önce bugün Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasıyla, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, Denizli iş dünyası ve DTO üyeleri başta olmak üzere halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yazılı mesajında 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin vatanına ve bağımsızlığına yönelen tehditler karşısında ortaya koyduğu kararlılığın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu tarihi başarının gelecek nesillere bırakılan büyük bir miras olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin var oluş savaşı verdiği, ülkemizin yarınlarını koruyup teminat altına aldığı, tarihin akışını değiştiren bir gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimiz ile artık aramızda olmayan gazilerimizin ruhları şad olsun. Türk milleti, birlik ve beraberlik içinde her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini 30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya gösterdi. Büyük Zafer'in taşıdığı bağımsızlık ruhu, sonsuza dek ülkemizin geleceğine ve milletimize yön vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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