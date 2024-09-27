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Başhekim Uğur Yıldız'ın 'AN-KARA-KIŞ' Sergisi Açıldı

Başhekim Uğur Yıldız'ın 'AN-KARA-KIŞ' Sergisi Açıldı
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Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın 'AN-KARA-KIŞ' isimli sergisi, kış manzaralarıyla Ankara'nın tarihi mekanlarını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, ATO Congresium'da ve Pazar gününe kadar açık kalacak.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız'ın başkentin tarihi ve sembol mekanlarından kış fotoğraflarının yer aldığı "AN-KARA-KIŞ" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

ATO Congresium'daki sergide mesleğinin yanında fotoğraf tutkusuyla bilinen Yıldız'ın, başkentin farklı noktalarından çektiği kar manzaralı fotoğrafları bulunuyor.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yıldız, yıllardır farklı ülkelerde ve Türkiye'de ziyaret ettiği mekanları fotoğrafladığını belirterek, "Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım yer Ankara. Burayı çekmemek olmazdı." dedi.

Ankara'daki değişimin çektiği fotoğraflardan görülebildiğini ifade eden Yıldız, fotoğraflarının bu anlamda "belge" niteliği taşıdığını söyledi.

"AN-KARA-KIŞ" sergisi, pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

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