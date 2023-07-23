Barbie ve Oppenheimer Filmleri Vizyonda Rekabet Etti

Sinema dünyasında ses getiren Barbie ve Oppenheimer filmleri vizyona girdi. Barbie, devasa bir açılış yaparak rekor kırdı. Oppenheimer ise yılın en büyük üçüncü açılışını gerçekleştirdi. İki film arasındaki rekabet büyük ilgi uyandırdı.

Sinema ve sosyal medya dünyasında aylardır ses getirmeyi başaran Barbie ve Oppenheimer nihayet 21 Temmuz tarihinde vizyondaki yerini aldı. İki film arasında devam eden tatlı rekabet ve "Barbenheimer" gibi adlandırmalar sonrasında en iyi açılışı yapan film belli oldu.

2023 rekoru: Barbie, Oppenheimer'ı üçe katladı

Greta Gerwig'in yönettiği ve başrollerini Margot Robbie ile Ryan Gosling'in paylaştığı Barbie, ilk günden gişede 70,5 milyon dolar yaparak devasa bir açılışa tanıklık etti. Bu rakam ile Barbie, 51,8 milyon dolarla yılın en büyük açılışına sahip olan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş'i solladı.

Buna karşılık Oppenheimer ise açılış gününde 33 milyon dolarlık bir gişe rakamına ulaştı. Bu da açılış günü konusunda yılın en büyük üçüncü filmi olduğu anlamına geliyor. Epik biyografik gerilim yapımının başrollerinde ise Cillian Murphy ve Emily Blunt yer alıyor.

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Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı Barbie'nin açılış haftasında 95-110 milyon dolar arasında bir hasılat elde etmesi bekleniyor. Bu tahminlere ulaşırsa, 2022'nin şimdiye kadarki en büyük 5 açılışı arasına girebileceği anlamına geliyor.

Her iki filmin de 21 Temmuz'da gösterime girmesinin, insanları yeniden sinemaya çekme girişimlerinin bir parçası olarak görülüyor. Eleştirmenler, Barbie ve Oppenheimer gibi iki büyük filmin aynı gün gösterime girmesinin, büyük yankı uyandırdığını düşünüyor.

Öte yandan bu yılın en çok kazanan filmi ise The Super Mario Bros. Movie oldu. Tüm dünyada 573 milyon dolar gelir elde eden yapımın hemen arkasında ise 372 milyon dolarla Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş yer aldı.

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