Balkan Gramofon Plağı Forumu Sırbistan'da düzenlendi

Sırbistan'ın Niş kentinde, ilk kez Balkan Gramofon Plağı Forumu düzenlendi. Forum, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan katılan 20'den fazla koleksiyoner, müzikseverlere farklı müzik türlerinde birçok plak görme imkanı sundu.

Sırbistan'ın Niş kentinde, ilk kez Balkan Gramofon Plağı Forumu düzenlendi.

Foruma, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan katılan 20'den fazla koleksiyoner, müzikseverlere farklı müzik türlerinde birçok plak görme imkanı sundu.

Forumun organizatörü Zoran Cekic, plaklara ilgi duyanlar için ilk kez böyle bir program düzenleme kararı aldıklarını, foruma gramofonlardan yükselen müzik seslerinin de eşlik ettiğini söyledi.

Katılımcılardan Toso Filipovski, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten geldiğini belirterek, "Büyük bir plak koleksiyoncusuyum. Bu benim için bir tutku. Plak aynı zamanda tarihin izlerini de taşıyor." dedi.

Forumun bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği ve ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.