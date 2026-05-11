Balıkesirli özel gençler Çanakkale gezisine katıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden özel gençler Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden özel gençler Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir projeye imza atan Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi, "Bir Destandır Çanakkale" programı ile özel gençleri tarihe yolculuğa çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu özel ziyarete, Burhaniye'de yaşayan 20'ye yakın özel genç ve ailelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grup katıldı. Ecdadın yazdığı destanı yerinde görmek amacıyla düzenlenen gezide, katılımcılar Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi önemli noktaları gezen gençler ve aileleri, rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşlarının yaşandığı gezdi. Özel gençleri mutlu döndüklerini kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, " Engelliler Haftası vesilesiyle gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi yerinde hissetmelerini istedik. 'Bir Destandır Çanakkale' diyerek çıktıkları bu yolda, ecdadımızın mirasını görmek onlara büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanlarıyla bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de, çocuklarının bu anlamlı haftada böyle özel bir projeyle hatırlanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
