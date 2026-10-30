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Balıkesir Üniv. Kütüphane Topluluğu, Cumhuriyet'in 103. yılında Akbaş'ta kitap okudu

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Balıkesir Üniv. Kütüphane Topluluğu, Cumhuriyet'in 103. yılında Akbaş'ta kitap okudu
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Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Topluluğu, Cumhuriyet'in 103. yılı için Balya Akbaş Köyü'ndeki tarihi ilkokulda 'Cumhuriyet İçin Oku!' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, etnografya galerisi olarak kullanılan okulda sembolik kitap okudu ve köy kahvesinde sakinlerle sohbet etti.

Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Topluluğu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Akbaş Köyü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Cumhuriyet İçin Oku!" temasıyla gerçekleştirilen programda üniversite öğrencileri, Cumhuriyet'in eğitim seferberliğinin simge yapılarından biri olan tarihi Akbaş Köyü İlkokulunda bir araya geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın 8 Şubat 1923 tarihinde Akbaş Köyü'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yapımına karar verilen ve 1929 yılında eğitim öğretime başlayan tarihi okul, günümüzde Akbaş Köyü Etnografya Galerisi olarak hizmet veriyor. Etkinlik kapsamında tarihi yapıyı ziyaret eden öğrenciler, okulun kuruluş öyküsü, eğitim geçmişi ve Cumhuriyet dönemindeki önemi hakkında bilgi aldı. Daha sonra BAÜN Kütüphane Topluluğu tarihi okulda sembolik bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğin bir diğer anlamlı durağı ise Akbaş Köyü kahvesi oldu. Üniversite öğrencileri köy sakinleriyle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Farklı kuşakları buluşturan bu ziyaret, üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesine ve kültürel belleğin yaşatılmasına katkı sundu.

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden ve Kütüphane Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Okan Koç rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İvrindi Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İvrindi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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