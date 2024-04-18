Balıkesir Turizm Kongresi Uluslararası Katılımla Başladı

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde önceki yıllarda 3 kez ulusal düzeyde gerçekleştirilen "Balıkesir Turizm Kongresi", 4'üncüsünde uluslararası katılımla başladı.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Özbekistan Alfraganus Üniversitesi, Özbekistan Gülistan Devlet Üniversitesi, Avusturya'dan Krems Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Balıkesir Kent Konseyinin işbirliğinde organize edilen "4. Ulusal - 1. Uluslararası Balıkesir Turizm Kongresi"nin açılışı, BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Türkiye'de ilk turizm hareketliliğini başlatan şehirlerden olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası yetkin isimlerin bir araya geldiği organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da tüm ilçeleriyle Balıkesir'in güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekerek, kongreye katkıda bulunanlara teşekkürlerini sundu.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise 8 ülke ve 42 üniversiteden katılımcıları kongrede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, güçlenen akademik kadrosuyla Balıkesir Üniversitesinin bu yıl birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma ev sahipliği yapacağını aktardı.

BAÜN Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu ile Alfraganus Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich da katılımcılara hitap etti.

Protokol üyeleri tarafından organizasyonda emeği geçenlere ve panelistlere plaket takdimiyle sona eren açılışta, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, akademik ve idari personel ve öğrenciler hazır bulundu.

20 Nisan'da sona erecek kongrede, 29'u uluslararası, 84'ü ulusal olmak üzere 113 bildiri sunulacak. Kongre, BAÜN Turizm Fakültesi'nde Türkçe ve İngilizce gerçekleştirilecek eş zamanlı yüz yüze ve çevrim içi akademik oturumlar ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek sosyal programla sürecek.