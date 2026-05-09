Balıkesir'de öğretmenlerden ritim şov

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen "Müzik Akademisi" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Programın üçüncü buluşması olan "Öğretmen İçin Ritim Atölyesi: Darbuka Bendir" etkinliği, öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

BM 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölyede, Erbane Eğitmeni Merve Aktumur öğretmenlerle bir araya geldi. Katılımcılar, darbuka ve bendir eşliğinde ritim çalışmaları yaparak hem müziğin evrensel diliyle buluştu hem de keyifli ve verimli bir akşam geçirdi. Etkinlik boyunca ritim duygusunu geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilirken, öğretmenler farklı ritim tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu. Atölye, katılımcıların aktif yer aldığı interaktif yapısıyla büyük beğeni topladı.

Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinliklerin, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. Programa katılım sağlayan öğretmenlere, değerli katkılarından dolayı Merve Aktumur'a ve ev sahipliği için BM 75. Yıl Gençlik Merkezi yönetimine teşekkür edildi. - BALIKESİR

