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Balıkesir'de Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 17. Yayla Şenliği yapıldı

Kültür Sanat Haberleri

Balıkesir'de yaşayan Karadenizlilerin büyük ilgi gösterdiği 17. Yayla Şenliği, Kazdağları Kumluca mevkii ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şenliklerde Karadenizliler kemençeler eşliğinde saatlerce horon oynadı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, etkinliğe katılan Karadenizli kentlilerle bir araya gelerek, Karadeniz kültürünü yaşatan etkinlik için teşekkürlerini iletti.

Balıkesir'de bulunan Karadenizliler Derneklerinin düzenlediği 17. Yayla şenliği Kazdağlarında yapıldı.

Balıkesir'de yaşayan Karadenizlilerin büyük ilgi gösterdiği 17. Yayla Şenliği'ne Kazdağları Kumluca mevkii ev sahipliği yaptı. Şenliklerde Karadenizliler kemençeler eşliğinde saatlerce horon oynadı. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Karadenizli kentlilerimizle bir araya geldiğimiz, Karadeniz kültürünü yaşatan bu güzel etkinlik için Kazdağı Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Şahintürk'e teşekkür ederim."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Balıkesir Edremit Kumluca Kültür Sanat Haberler

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