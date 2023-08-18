Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma'da Yeşilçam Rüzgarları Estirecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bandırma Seyirlik Akşamlar açık hava sinema etkinliği, 4 gün boyunca Yeşilçam filmleriyle devam edecek. Hülya Koçyiğit'in katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, birbirinden güzel filmler gösterilecek ve söyleşiler düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da 4 gün boyunca Yeşilçam rüzgarları estirecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği "Bandırma Seyirlik Akşamlar" açık hava sinema etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlenecek. 19-22 Ağustos tarihleri arasında birbirinden güzel filmlerin gösterileceği Bandırma Sahili'nde 4 gün boyunca Yeşilçam rüzgarları esecek. İlk gün engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi", ikinci gün çocuklara yönelik ailece keyifle izlenecek "Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey", üçüncü gün Türk sinemasının en önemli ve en sevilen oyuncularından efsane isim Hülya Koçyiğit'in katılımıyla Tarık Akan ile birlikte başrolünü paylaştığı "Derman", son gününde ise; "Bandırma Füze Kulübü" filmi izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl da "Bandırma Seyirlik Akşamlar" açık hava sinema etkinliğine katlım gösteren Türk Sinemasının Kraliçesi Hülya Koçyiğit, bu yılda seyircilerle birlikte film izleyecek ardından da söyleşi gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe tüm vatandaşlar katılım sağlayabilecek. - BALIKESİR