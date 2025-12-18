Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni yılda Baruthane'de seyircilerle buluşacak

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi işbirliği kapsamında 13 Ocak 2026'dan itibaren İBB Ataköy Baruthane Sahnesi'nde oyunlarını sergilemeye başlayacak.

Bakırköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin ilk baruthanelerinden Ataköy Baruthanesi, İBB Miras tarafından restore edilerek geçen yıl kültür sanat alanına kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, bu işbirliğine dair şunları kaydetti:

"BBT olarak 35. yılımızda kurumumuz için büyük adımlar atıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi'mizi renovasyona aldık ve geçtiğimiz yıl Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ni yenileyerek 10 Ekim 2024'te yeniden açılışını gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni yıl itibarıyla İBB'nin kısa sürede restorasyonunu tamamlayıp kültür ve sanat alanlarına dönüştürdüğü bu kıymetli tarihi yapılardan birinde BBT'nin oyunlarını sahneleyecek olmak, bizler için büyük heyecan ve gurur. Bu ortaklık, İstanbul'daki sanat üretimini güçlendirecek stratejik bir adımdır."

BBT, 13 Ocak 2026'dan itibaren her çarşamba günü Baruthane sahnesinde bir oyun sergileyecek.