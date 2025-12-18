Haberler

Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni yılda Baruthane'de seyircilerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Belediye Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi işbirliği ile 13 Ocak 2026'dan itibaren Ataköy Baruthane Sahnesi'nde oyunlarını sergilemeye başlayacak. Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, bu işbirliğinin İstanbul'daki sanat üretimini güçlendireceğini belirtti.

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi işbirliği kapsamında 13 Ocak 2026'dan itibaren İBB Ataköy Baruthane Sahnesi'nde oyunlarını sergilemeye başlayacak.

Bakırköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin ilk baruthanelerinden Ataköy Baruthanesi, İBB Miras tarafından restore edilerek geçen yıl kültür sanat alanına kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, bu işbirliğine dair şunları kaydetti:

"BBT olarak 35. yılımızda kurumumuz için büyük adımlar atıyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi'mizi renovasyona aldık ve geçtiğimiz yıl Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ni yenileyerek 10 Ekim 2024'te yeniden açılışını gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni yıl itibarıyla İBB'nin kısa sürede restorasyonunu tamamlayıp kültür ve sanat alanlarına dönüştürdüğü bu kıymetli tarihi yapılardan birinde BBT'nin oyunlarını sahneleyecek olmak, bizler için büyük heyecan ve gurur. Bu ortaklık, İstanbul'daki sanat üretimini güçlendirecek stratejik bir adımdır."

BBT, 13 Ocak 2026'dan itibaren her çarşamba günü Baruthane sahnesinde bir oyun sergileyecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
title