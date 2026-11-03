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Bakan Yardımcısı Alpaslan Gaziantep'te yüzlerce turizm rotası için altyapı hazır dedi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'te Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının yüzlerce rota oluşturabilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi. Alpaslan, rotaların seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle turizm ürününe dönüştürülüp pazarlanacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının yüzlerce turizm rotası oluşturabilecek altyapıya sahip olduğunu belirterek, bunları seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle işbirliği içinde turizm ürününe dönüştürüp tanıtacaklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turizm Temelli Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Üst Düzey Hazırlık Toplantısı", Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm alanında önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, 2026 yılının ilk 9 ayında 51,3 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini hatırlattı.

Turizmin ülke geneline yayılması gerektiğini vurgulayan Alpaslan, "Biz bakanlık olarak Türkiye'de turizmi belli alanlarda, belli bölgelerde yaşanan bir olgudan ziyade 81 ilimizin tamamında yıl boyunca süren bir turizm aktivitesine dönüştürmek zorunluluğumuz var. Ancak bu şekilde turizmimizi büyütebiliriz." dedi.

Bölgenin kültür, inanç, gastronomi ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak onlarca, belki yüzlerce rota oluşturabilecek durumdayız. Bunun altyapısını oluşturduk. Çok kısa zamanda bunu seyahat acenteleriyle, tur operatörleriyle bir araya gelerek bir turizm ürünü haline getirip bunların pazarlamasını da yapacağız, tanıtımını da yapacağız."

Alpaslan, bölgedeki turizm değerlerinin ortak rotalarla tanıtılmasının, yeni yatırımların ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılımcılara hitap etti.

Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'dan valiler, belediye başkanları ve diğer ilgililer de toplantıda yer aldı.

Kaynak: AA
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