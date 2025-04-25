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Bakan Tekin, Türkmenistan'da Kültürel Ziyaretler Gerçekleştirdi

Bakan Tekin, Türkmenistan'da Kültürel Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da Ulusal Halı Müzesi, Devlet Müzesi ve Ertuğrul Gazi Mescidi'ni ziyaret ederek Türk kültürünün izlerine tanıklık etti. Eğitimdeki yeniliklerin önemine vurgu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan Ulusal Halı Müzesi, Devlet Müzesi ile Ertuğrul Gazi Mescidi ve Külliyesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkmenistan Ulusal Halı Müzesi, Devlet Müzesi ve Ertuğrul Gazi Mescidi ve Külliyesi'ni ziyaret ederek, kültürümüzün izlerine ata yurdumuzda tanıklık ettik. Türk dili ve kültürü, geniş bir coğrafyaya yayılan zengin ve köklü bir mirastır. Evlatlarımızın, köklerine sahip çıkan, tarih bilincini canlı tutan ve Türkçeyi doğru kullanan bireyler olarak yetişmesini kıymetli buluyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere, eğitime kazandırdığımız birçok yenilik; evlatlarımızın bu doğrultuda gelişmesi için atılmış büyük adımlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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