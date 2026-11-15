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Bakan Göktaş, 1 milyon kadına ulaşmayı hedefleyen projede kadın elçi arıyor

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Göktaş, Sıfır Atık Vakfı işbirliğindeki projeyle 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçileri için başvuru çağrısı yapan Göktaş, son tarihin 27 Kasım olduğunu ve başvuruların ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr adresine yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde yeşil dönüşüme öncülük edecek "Sıfır Atık Kadın Elçileri"ni aradıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile kadın elçilerimizin öncülüğünde kaynaklarımıza sahip çıkacak, çevre dostu iyi uygulamaları çoğaltacak ve sıfır atık bilincini toplumumuzun her kesimine yayacağız. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu bizimle paylaşın Sıfır Atık Kadın Elçilerimizden biri olmak için ilk adımı atın."

Göktaş, başvuruların özgeçmiş ve motivasyon mektubuyla birlikte "ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr" adresinden yapılabileceğini, son başvuru tarihinin 27 Kasım olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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