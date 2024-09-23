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Bakan Ersoy, 'Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi' Sergisini Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, 'Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi' Sergisini Ziyaret Etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi' sergisini ziyaret etti. Sergide Türk resim sanatının önemli çiftlerinden Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'na ait eserler sergileniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi' sergisini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çankaya ilçesindeki Mustafa Ayaz Müzesi'nde açılan resim sergisini ziyaret etti. Bakan Ersoy, Türk resim sanatının 2 önemli çifti Bedri Rahmi ve eşi Eren Eyüboğlu'na ait eserleri inceledi. Ersoy, Eyüpoğlu ailesine ait fotoğrafları ve belgelerin de yer aldığı bölümü gezdikten sonra, müzeye ismini veren ve 5 gün önce vefat eden Sanatçı Mustafa Ayaz'ın anısına imzalanan deftere duygu ve düşüncelerini yazdı. Bakan Ersoy, deftere "Bu çatı; eserleri, verdiği ilham, açtığı yol ve yetiştirdiği insanlarla çağdaş Türk resim sanatının dünü kadar yarınlarına da izini ve ismini nakşeden bir büyük ustanın, bir öncünün ve öğretmenin derin hatırasını barındırmakta. Merhum Mustafa Ayaz'ı saygıyla anarken büyük ustanın mirasının sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ruhu şad olsun" ifadelerini yazdı. 79 eserin yer aldığı sergi, 1 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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