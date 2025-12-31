Haberler

Bakan Ersoy, ebru sanatçısı Orak ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya gelerek, Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası ve geleneksel sanatların geleceği üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçımız Duygu Orak ile bir araya gelerek yaşayan mirasımız üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada 2'nci sırada yer alan Türkiye, bu alanda ustalarına ve kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip. Bugün ülke genelinde 7 bin 36 kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan, ustalık düzeyinde bilgi ve becerileri temsil eden Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan 100 miras taşıyıcısı ve 2 kurum, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı kartı uygulamamız ve Yaşayan Miras Okulu ile geleneksel sanat ve zanaatlarımızı genç kuşaklarla buluşturuyor, yaşayan mirasımızı güçlü adımlarla geleceğe taşıyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi