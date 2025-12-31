Bakan Ersoy, ebru sanatçısı Orak ile görüştü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçımız Duygu Orak ile bir araya gelerek yaşayan mirasımız üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada 2'nci sırada yer alan Türkiye, bu alanda ustalarına ve kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip. Bugün ülke genelinde 7 bin 36 kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan, ustalık düzeyinde bilgi ve becerileri temsil eden Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan 100 miras taşıyıcısı ve 2 kurum, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı kartı uygulamamız ve Yaşayan Miras Okulu ile geleneksel sanat ve zanaatlarımızı genç kuşaklarla buluşturuyor, yaşayan mirasımızı güçlü adımlarla geleceğe taşıyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,