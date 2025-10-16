Bakan Ersoy, Divriği Ulu Camii'ni Ziyaret Etti

1) BAKAN ERSOY: HALK KÜTÜPHANELERİMİZİ ÇOK İŞLEVLİ MERKEZLER HALİNE GETİRİYORUZ (2)

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI'NI GEZDİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas kent merkezindeki programının ardından Divriği ilçesine geçti. Burada UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı gezen Bakan Ersoy, caminin imam hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan'dan eserin hikayesi hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra caminin darüşşifa kısmındaki 'Nefesle Nefis Dinletisi' konserini dinledi. Basına kapalı olan konserin ardından Bakan Ersoy, Divriği Tarihi Arasta Çarşısı ve Hüma Hatun Sokağı'ndaki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Ersoy ilçe ziyareti kapsamında son olarak Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi ile Divriği Mühürzade Konağı'na ziyaret gerçekleştirdi.