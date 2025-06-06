Bakan Bak'tan Kurban Bayramı Kutlaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden Kurban Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Bakan Bak'tan Kurban Bayramı paylaşımı
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı'nı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladığı bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak paylaşımında, "'Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Kültür Sanat