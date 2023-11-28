Bahçelievler'de yenilenen Kültür Sokağı açıldı. Renklenen duvarları, yeni ışıklandırma sistemi, müzik köşesi, sergi alanı, kedi, köpek ve kuş kulübeleri ve yeni ağaçlarıyla yeni bir yüz kazanan sokak keyifli bir 'Kültür Yolu'na dönüştü.

Bahçelievler'de kültürün sanatla buluştuğu sokak açıldı

Bahçelievler'de yenilenen Kültür Sokağı açıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de yenilenen Kültür sokağı yeniden hizmete açıldı. Renklenen duvarları, yeni ışıklandırma sistemi, müzik köşesi, sergi alanı, kedi, köpek ve kuş kulübeleri ve yeni ağaçlarıyla yeni bir yüz kanana sokak keyifli bir "Kültür Yolu"na dönüştü.

Bahçelievler Belediyesi Kültür Yolu tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokak yeni bir yüz kazandı. Kültür Sokağı Açılış Programına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renklenen duvarları, yeni ışıklandırma sistemi, müzik köşesi, sergi alanı, duvarlara asılan tabloları, yeni kedi, köpek ve kuş kulübeleri ve yeni ağaçlarıyla keyifli bir "Kültür Yolu"na dönüştü.

"Vatandaşlarımız ne isterse yapmaya çalıştık"

Açılış programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Belediye olarak geldiğimizden beri vatandaşlarımıza uygun çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bizlere güvendiğiniz destek verdiğiniz içinde ben komşularıma teşekkür ediyorum. İlk defa gelenler vardır. Burada amacımız gerçekten bir Şişlide ki, Nişantaşı'ndaki, İstiklal caddesindeki, Kadıköy'deki bir cadde gibi olabilmek. Elimizden geldiğince vatandaşlarımız ne isterse yapmaya çalıştık. Adaylığımızdaki lansmanda 100 projemiz vardı. Bunun 98 tanesini gerçekleştirdik. İnşallah devamının da getireceğiz. Kültür Sokağımızın yakınına bir sokak daha yaptık. Kapalı cadde Mareşal Fevzi Çakmak caddesi orada da sürpriz bir şey yapacağız. Yakında o sokağımızda açacağız. Hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

Bahçelievler'in İstanbul'un en yoğun 6'ncı ilçesi olduğunu belirten Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, "Nüfus açısından İstanbul'un en yoğun altıncı ilçesiyiz. Nüfus yoğunluğu açısından da en büyük uçucu ilçesiyiz dolayısıyla dar bir alanda çok ciddi bir nüfusu barındırıyoruz. Bu nüfus yoğunluğunun olduğu yerde otopark oluşturmak, vatandaşın sosyal hareket alanını oluşturmak, nefes alacağı alanlar oluşturmak kolay olmuyor. Bu anlamda bu proje çok kıymetli" diye konuştu.