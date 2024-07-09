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Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu

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Uzun yıllardır yaptığı single çalışmalarıyla adından söz ettiren Bahar Gelir, sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait olan Soran Sorana karşısında dinleyiciler karşısına çıktı.

Bahar Gelir'in yeni şarkısı "Soran Sorana", hareketli ve enerjik yapısıyla dinleyicileri müzik dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Şarkının hem fotoğraf hem de klip çekimleri Halil Güzel imzası taşıyor. Hareketli ritmi ve dinamik yapısıyla dikkat çeken bu şarkı, müzikseverlerin yeni favorisi olmaya aday.

GÖRSEL VE İŞİTSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

Bahar Gelir'in "Soran Sorana" isimli şarkısı, DMC etiketiyle bugün Netd YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Şarkının heyecanla beklenen klibi, hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu. Bahar Gelir, müzik ve televizyon dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren bir sanatçı. Geçmişteki single çalışmaları ve televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bahar Gelir, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Sanatçı, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye ve hayranlarını mutlu etmeye kararlı.

Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu

Haberler.com / Betül Cirit - Kültür Sanat

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