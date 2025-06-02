Bahama Bandıralı 'Silver Whisper' Kruvaziyeri Bodrum'a Geldi
Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaşan 'Silver Whisper' adlı kruvaziyer, Santorini Limanı'ndan yola çıkarak 381 yolcusuyla Bodrum'a ulaştı. Gümrük işlemlerinin ardından turistler şehri keşfetmek için limandan ayrıldı.
Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na yanaştı.
Santorini Limanı'ndan yola çıkan 186 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıda yürürken, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları gezdi.
Akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, 284 personelin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat