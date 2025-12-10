'Fatih'te Bir Konak' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı

BAĞCILAR Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin kaleme aldığı 'Fatih'te Bir Konak' tiyatro oyununun prömiyeri izleyiciyle buluştu. Yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta yaşanan olayları konu alan oyun, seyirciden ilgi gördü. Oyunu izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik" dedi.

Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi eğitmenleri tarafından yazılan ve sahneye konulan 'Fatih'te Bir Konak' isimli tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Oyunun sahnelendiği BKS Sahne, erken saatte doldu taştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da oyunu izlemeye gidenler arasındaydı. Sanatseverler 90 dakika boyunca keyifli zaman geçirdi. İzleyiciler, oyunda kimi zaman kahkahalar attı kimi zaman da duygusal anlar yaşadı. Prömiyer, sanatseverlerden büyük alkış topladı.

'SANAT ADINA ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM YAŞADIK'

Kültür sanatın gelişmesine önem verdiklerini söyleyen Yıldız, "İlçemizde bu amaçla tiyatro oyunculuğundan sinema atölyelerine ve senaryo yazımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. Önemli isimleri de sanatseverlerle de buluşturuyoruz. Fatih'te Bir Konak isimli oyunumuzla da sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik. Emeği geçen akademi eğitmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

FATİH'TE BİR KONAK OYUNUNUN KONUSU

Tek perde ve 90 dakikadan oluşan oyun, 1952 yılında Fatih'te yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta saklı bir hazine etrafında yaşanan olayları konu ediyor. Şevkidil Hanım, oğlu, kiracılar, tefeciler ve fırsatçılarla dolu bu konağın köhne yaşamı, bir hazine avına dönüşüyor. Sırlar, yalanlar ve ihanetler geceleri ortaya çıkıyor. Gerçek hazine ise hiç beklenmedik şekilde açığa çıkıyor.