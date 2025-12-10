Haberler

'Fatih'te Bir Konak' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı

'Fatih'te Bir Konak' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Fatih'te Bir Konak' adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve yaklaşık 90 dakika süren performans bol kahkaha ve duygusal anlar yaşattı.

BAĞCILAR Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin kaleme aldığı 'Fatih'te Bir Konak' tiyatro oyununun prömiyeri izleyiciyle buluştu. Yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta yaşanan olayları konu alan oyun, seyirciden ilgi gördü. Oyunu izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik" dedi.

Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi eğitmenleri tarafından yazılan ve sahneye konulan 'Fatih'te Bir Konak' isimli tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı. Oyunun sahnelendiği BKS Sahne, erken saatte doldu taştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da oyunu izlemeye gidenler arasındaydı. Sanatseverler 90 dakika boyunca keyifli zaman geçirdi. İzleyiciler, oyunda kimi zaman kahkahalar attı kimi zaman da duygusal anlar yaşadı. Prömiyer, sanatseverlerden büyük alkış topladı.

'SANAT ADINA ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM YAŞADIK'

Kültür sanatın gelişmesine önem verdiklerini söyleyen Yıldız, "İlçemizde bu amaçla tiyatro oyunculuğundan sinema atölyelerine ve senaryo yazımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. Önemli isimleri de sanatseverlerle de buluşturuyoruz. Fatih'te Bir Konak isimli oyunumuzla da sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik. Emeği geçen akademi eğitmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

FATİH'TE BİR KONAK OYUNUNUN KONUSU

Tek perde ve 90 dakikadan oluşan oyun, 1952 yılında Fatih'te yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta saklı bir hazine etrafında yaşanan olayları konu ediyor. Şevkidil Hanım, oğlu, kiracılar, tefeciler ve fırsatçılarla dolu bu konağın köhne yaşamı, bir hazine avına dönüşüyor. Sırlar, yalanlar ve ihanetler geceleri ortaya çıkıyor. Gerçek hazine ise hiç beklenmedik şekilde açığa çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
title