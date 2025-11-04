Ayvalık'taki Tarihi Yapılar Öğrencilere Tanıtıldı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Ayvalık'taki tarihi cami ve kiliselere teknik gezi gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu tarafından verilen Mimarlık ve Sanat Tarihi dersi kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler Hamidiye Cami, Çınarlı Cami, Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi ve Aya Triada Kilises'ini ziyaret etti.

Gezi süresince sanat tarihi terimleri yerinde incelenerek yapıların mimari özellikleri, dönemsel farklılıkları ve restorasyon süreçleri hakkında bilgiler verildi.