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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmet veren tarihi zeytinyağı ve sabun fabrikası, özgün dokusunu koruyan restorasyonuyla İtalya'daki Domus Restauro e Conservazione Uluslararası Restorasyon Ödülü'nün kısa listesine girdi.

Ayvalık'ın 19. yüzyıldan kalan sanayi miraslarından tarihi fabrika, başarılı restorasyonuyla uluslararası alanda dikkat çekti. Yapı, Domus Restauro e Conservazione Ödülü'nün 2023/2024 edisyonunda kısa listeye seçilerek Ayvalık'ın endüstriyel mirasını dünya sahnesine taşıdı. Restorasyon ekibi, başarının belgesini Mart 2024'te Ferrara'da düzenlenen törende teslim aldı.

Ayvalık kıyısında, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen iki katlı fabrika, geçmişte zemin katında yağhane, üst katında ise sabunhane olarak kullanılıyordu. Uzun süre atıl kaldıktan sonra kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilen yapı, bugün Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çalışmalar öncesinde yapının farklı dönemleri; tarihi fotoğraflar, arşiv belgeleri ve duvarlardaki izler incelenerek belirlendi. Restorasyonda taş ve tuğla duvarlar, ahşap kirişler, kapı ve pencereler özgün malzeme ve ölçüleriyle korundu. Tarihi fotoğraflardan yararlanılarak fabrika bacası da özgün yüksekliğine tamamlandı.

Yapının taşıyıcı sistemine eklenen çelik elemanlar, özgün yığma duvarlardan ayrı tutularak tarihi dokunun korunması gözetildi. Titiz araştırma ve uygulama sürecinin uluslararası ödülün kısa listesine taşınması, Ayvalık'ın kültürel ve sanayi mirası açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Tarihi fabrikanın restorasyonu, geçmişten kalan yapıların korunarak geleceğe aktarılmasına örnek olurken, kentin kültür ve turizm yaşamına da katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı