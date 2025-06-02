Ayvalık Mutfağı GastroFest ile Dünyaya Tanıtıldı

Ayvalık Mutfağı GastroFest ile Dünyaya Tanıtıldı
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Ayvalık'ta düzenlenen GastroFest, yöresel lezzetleri ve kültürel zenginlikleri uluslararası arenaya taşıyarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

Ayvalık mutfağı ilk kez GastroFest ile dünyaya açıldı

GastroFest Ayvalık'ta yöresel lezzetler tanıtıldı

BALIKESİR - Ayvalık mutfağı ilk kez GastroFest ile dünyaya açıldı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, yöresel lezzetler ve kültürel zenginlikler uluslararası arenaya taşındı.

Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden olan Ayvalık, bu yıl ilk kez düzenlenen 'GastroFest Ayvalık' etkinliğinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi oldu. Yerli üreticilerin de stantlarını kurduğu etkinlikte bölgenin yöresel lezzetleri sergilendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenen GastroFest Ayvalık ile gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Festival, "Ayvalık Mutfağı'nın Kalbine Yolculuk" temasıyla, bölgenin zengin mutfak kültürünü ve yerel ürünlerini ön plana çıkardı.

Yerel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Festivalde, Ayvalık'ın tescilli ürünleri olan sepet peyniri, lor tatlısı ve sakızlı kurabiye gibi lezzetler ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca deniz ürünleri, zeytinyağlılar, taze otlarla hazırlanan mezeler ve börekler de festivalde yer aldı.

Etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şefleri, özel tariflerini paylaştı. Michelin yıldızlı şeflerin de katıldığı tadım ve atölye çalışmaları katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Müzik performanslarının da renk kattığı festivalde bölgenin kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Etkinlikte yerel üreticilerin meşhur zeytinyağlarını, peynirlerini ve diğer yöresel ürünleri satışa sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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