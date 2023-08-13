Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi Yenilendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi, modern bir şekilde yenilenerek hizmete açıldı. Yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları sonucunda çok maksatlı salon, konuk odaları, tuvaletler ve servis alanları modern bir görünüme kavuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, konumu itibariyle ilçeninin en önemli noktalarından olan İsmet İnönü Kültür Merkezi yepyeni ve modern yüzüyle hizmete açıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kenti en önemli kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra çok maksatlı salonunda düğün merasimlerine de ev sahipliği yapan İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tadilat ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Yapılan çalışmaların ardından çok maksatlı salonda konuk odaları, tuvaletler ve servis alanları modern bir görünüme kavuşmuş olduğunu belirten Başkan Ergin, "Klimalandırmasından, ışıklandırmasına, boyama işlemlerinden, yeni mobilyalarına kadar her şeyi A'dan Z'ye yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu" dedi. - BALIKESİR