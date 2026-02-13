Haberler

Ayvacık'ta "Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi" açıldı

Ayvacık'ta 'Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi' açıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler tarafından yapılan eserlerin sergilendiği 'Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi' açıldı. Sergi, toplumsal rehabilitasyonun önemine vurgu yapıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin yaptığı eserlerin yer aldığı "Sanatla Değişen Hayatlar Sergisi" açıldı.

Ayvacık Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen serginin açılış törenine Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıştanlı, Ayvacık Garnizon Komutanı Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Sevinç Avseren, Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Sami Öztemel, protokol üyeleri, adliye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Gürdoğan, ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin toplumsal bir rehabilitasyon aracı olduğunu ifade ederek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Öztemel ise cezaevinde hükümlülerin meslek edindirme ve topluma kazandırma çalışmaları kapsamında el emeği ürünlerinin sergiyi oluşturduğunu belirtti.

Ahşap oyma, mobilya, seramik ve çini, geleneksel el işleri, takı, süs eşyası ve hediyelik objelerin yer aldığı sergi bugün ve yarın sergilenecek.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Kültür Sanat
