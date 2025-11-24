Haberler

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Bursa'da Sahne Aldı

Güncelleme:
Perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars orkestrası ile birlikte Bursa'da muhteşem bir konser verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, geniş bir repertuvar ile seyircileri coşturdular.

Sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Perküsyon sanatçısı Sicimoğlu'nun sahne performansı seyircilerden beğeni topladı.

Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası yerli ve yabancı müziklerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Latin ve caz müziği ezgilerinden oluşan konserde sanatseverler de tempo tutarak eşlik etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

