Aydıntepe'de öğrencilerden çay festivali

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde öğrencilerin hazırladığı çay festivalinde, çayın üretim süreci canlandırıldı, çay kültürü öğrencilerle yaşatıldı.

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü tarafından, öğretmen Rukiye Çakmakcı rehberliğinde gerçekleştirilen festivalde öğrenciler, çayın üretim aşamalarını müzik eşliğinde sahneledi.

Horon gösterisinin de yer aldığı programda, kurulan stantlarda farklı çay çeşitleri de tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin hazırladığı çaylı kek ve kurabiyeler katılımcılara ikram edildi.

Okulda renkli görüntülere sahne olan festival, öğrencilerin gösterileriyle tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı