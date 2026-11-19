Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Müzesi, 20 Kasım'da düzenlenecek VIII. Müze Konseri kapsamında sanatseverleri bir araya getirecek.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Müzesi, VIII. Müze Konseri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek konser, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan Afrodisias Müzesi Sevgi Gönül Salonu'nda düzenlenecek konserde soprano Çiğdem Tezişçi, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Lorenzo Mok Arranz ve bariton Tamer Peker sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Benan Dalkıran eşlik edecek. Karacasu Kaymakamlığı yaptığı paylaşımda, tarihi atmosferde müzikseverlerle buluşacak VIII. Afrodisias Müze Konseri'ne tüm vatandaşların davetli olduğu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı