Aydın'ın en şirin mescitlerinden biriydi, yıkılmaya başladı

Aydın'da tarımda makineleşme ve göçlerin sona ermesiyle kullanılmayan Beşeylül İstasyon Camii yıkılmaya yüz tuttu. Çevre sakinleri, caminin yıllardır bakımsız kaldığını belirtti.

Türkiye'de gelişen teknoloji ve tarımda makineleşmeye gidilmesi ile birlikte eski gelenek ve görenekler de yok olmaya başladı. Aydın'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz ve kış göçleri ortadan kalkınca mevsimlik kullanılan pek cami ve mescit de kullanılmadığı için yıkılmaya başladı.

Bunlardan biri de Kuyucak Beşeylül İstasyon Cami oldu. Kuyucak İlçesi'ne bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi sınırlarında yer alan Aydın-Denizli Karayolu'na münazır Beşeylül İstasyonu'nun dibindeki ilin en şirin mescitlerinden biri olan ve halk arasında İstasyon Camii olarak bilinen yaklaşık bir asırlık mescit yıkılmaya yüz tuttu.

Yolcuların, İstasyonda tren bekleyenlerin ve özellikle yazın ovaya göçenlerin yoğun olarak kullandığı bu caminin ulaşım araçlarının yaygınlaşması ve artık ovaya göçen kimsenin kalmaması nedeniyle kullanılmadığını belirten çevre sakinleri, "Bu mescit yıllarca kullanıldı. Zamanında imamı da vardı. Özellikle yaz mevsimine denk gelen ramazan aylarında çok güzel olurdu. Büyük bir kısmı ahşap olan mescit, aynı zamanda yöre halkının buluşma noktası gibiydi. Yıllardır kullanılmadığı için önce dökülmeye başladı. Zaman içinde ilgilenen olmayınca harabeye döndü" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

