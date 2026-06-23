Maya takvimini andıran ahşap eser ilgi odağı oldu

Aydın'da ahşap oyma kursuna katılan 56 yaşındaki Bidar Çelik'in el emeğiyle hazırladığı ve antik takvimleri hatırlatan dairesel ahşap takvimi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen yıl sonu sergisinde sergilenen ve görünümüyle antik medeniyetlerin zaman ölçüm araçlarını hatırlatan ahşap takvim, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Efeler Halk Eğitimi Merkezi'nde 4 yıldır ahşap oyma kursuna devam eden 56 yaşındaki Bidar Çelik tarafından hazırlanan dairesel ahşap takvim, iç içe geçen halkaları ve manuel kullanım sistemiyle serginin en dikkat çeken eserleri arasında yer aldı. Görünümüyle Maya takvimlerini andıran eser, tamamen el işçiliğiyle üretildi.

Takvimin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bidar Çelik, aslında bir saat yapmak isterken farklı bir tasarıma yöneldiğini belirterek, "Başlangıçta kadınların yapamayacağı bir şey diye düşündüm ama sonra vazgeçemedim. Beş yıl daha olsa devam ederim. Severek yapıyorum. Takvim de saatten evrildi. Saat yapmak isterken internette dikey bir takvim benzeri bir şey gördüm. Sonra ahşabın şeklinden dolayı manuel bir şey olsun dedik. Böyle bir ürün çıktı ortaya. İçerisinde kanallar var ve o kanalların içerisinde dönüyor. Farklı versiyonlarını da yapabilirim. Bunu ayaklı şekilde yapıp, mekanizma takıp çalan saatler gibi yapmayı düşünüyorum" dedi.

"Ahşapla uğraşmak terapi gibi"

Ahşap ile uğraşmanın terapi gibi olduğuna dikkat çeken Çelik; "Gerçekten ahşapla uğraşmak terapi gibi. Çok stresli olduğum günlerde başladım ve gerçekten gitmediğim zaman huzursuz oluyorum. Bel fıtığım var ama yorgun da olsam, ağrılarım da olsa belime korse takıp gidiyorum. Severek devam ediyorum. Herkese de tavsiye ederim. Sabah kalkar kalkmaz evdeki herkes önce bunun başına geçiyor. Hemen günü ayarlıyoruz. Birkaç gün unuttuysak hemen düzeltiyoruz" dedi.

"Tükenmiş olan bir sanatı icra etmeye çalışıyoruz"

Unutulmaya yüz tutan el oymacılığı sanatını yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Efeler Halk Eğitimi Merkezi'nde ahşap oyma eğitmeni olarak görev yapan Süleyman Şişmanoğlu ise "Geçen senelerde sallanan sandalyelerimiz de vardı. Bu ürünleri herkes isteyerek yaptı. Burada proje olarak düşünüldüğünde çok farklı fikirlerle geliyorlar kursiyerlerimiz. Yapılamaz dediklerini dahi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi daha güzel ve verimli olarak yaptılar. Üretimi ise seri olarak değil el işçiliğiyle yaptılar. Tükenmiş olan bir sanatı ortaya çıkarmaya icra etmeye çalışıyoruz. Böyle ürünleri meydana çıkardığımız zaman da herkes gururlar anlatıyor. Bizler de herkes için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı