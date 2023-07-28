Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri Yenipazar'da Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Konserleri', Yenipazar'da devam ediyor. Vatandaşlar keyifli saatler geçirirken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de Büyükşehir Konservatuvar ekibine çiçek takdim etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Konserleri', kentin dört bir yanında devam ediyor. Yenipazar'da düzenlenen konserde vatandaşlar keyifli saatler geçirirken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de Büyükşehir Konservatuvar ekibine çiçek takdim etti. Erden, kendilerini müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekibinin farklı ilçelerde gerçekleştirdiği konserlerin bu defaki adresi Yenipazar oldu. Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı gecede, sevilen şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Vatandaşların sanat ve müzikle dolu keyifli yaz akşamları geçirmeleri için etkinliklere devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızı keyifli Yaz Konserleri etkinliklerine davet ediyoruz" dedi.

Konserler, kent genelinde temmuz ve ağustos aylarında da devam edecek.