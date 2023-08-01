Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri ve Sinema Geceleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinlikleri Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleşirken, sinema keyfi ise Tekstil Park'ta yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmanın devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliklerinin son adresi Mimar Sinan Parkı olurken; açık havada sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar ise Tekstil Park'ta buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Tekstil Park'ta ve Mimar Sinan Parkı'nda kültürel etkinlikler devam ediyor. Aydın Büyükşehir, dün akşam binlerce vatandaşı sinema ve konser etkinliklerinde bir araya getirdi.

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen sinema geceleri, açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak yeri olan Tekstil Park'ta devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu ve "Aslan Kral" adlı filmin gösteriminin yapıldığı parkta, vatandaşlara patlamış mısır ve limonata da ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan Mimar Sinan Parkı'nda ise Büyükşehir Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı müzikseverlerle bir araya geldi.