Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Yaz Konserleri' Akbük'te Devam Ediyor
Kültür Sanat Haberleri
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinlikleri Akbük'te gerçekleştirildi. Konservatuvar eğitmeni Efe Dumancı'nın sahne aldığı konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'Yaz Konserleri' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Akbük'te gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi sanatın tüm güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliklerinin bu sefer adresi Akbük oldu. Geniş repertuarı ile birbirinden güzel şarkıları seslendiren konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı'nın sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konserde Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Efe Dumancı'ya çiçek takdim etti. Konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - AYDIN