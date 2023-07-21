Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Yaz Konserleri' Akbük'te Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'Yaz Konserleri' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde Akbük'te gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sanatın tüm güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliklerinin bu sefer adresi Akbük oldu. Geniş repertuarı ile birbirinden güzel şarkıları seslendiren konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı'nın sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konserde Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Efe Dumancı'ya çiçek takdim etti. Konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - AYDIN