Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle Vatandaşları Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Açık havada film izlemek isteyen Aydınlı vatandaşlar; Nazilli Atatürk Parkı'nda, Tekstil Park'ta ve Söke Harikalar Diyarı'nda buluştu. Kuşadası Davutlar Sahili'nde düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliği ise vatandaşlardan beğeni topladı.