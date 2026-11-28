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Aydın Arkeoloji Müzesi, sistem yenileme ve kurulum çalışmaları nedeniyle 15 Aralık 2026 tarihine kadar geçici olarak ziyarete kapatılacak.

Aydın Arkeoloji Müzesi, gerçekleştirilecek sistem yenileme ve kurulum çalışmaları nedeniyle geçici süreyle ziyaretçi kabul etmeyecek. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 Kasım 2026 tarihli makam onayı doğrultusunda müzenin 15 Aralık 2026 tarihine kadar ziyarete kapalı olacağı bildirildi. Sistem yenileme ve kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından müzenin yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı