Rize'de Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, yılbaşı nedeniyle birçok ziyaretçiyi ağırladı. Beyaz örtüyle kaplı yaylada kartopu oynayan ve kızakla kayan doğaseverler, muhteşem manzaranın tadını çıkardı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na vatandaşlar yılbaşı nedeniyle ilgi gösterdi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yayla, yılın ilk gününde çok sayıda doğaseveri ağırladı.
Beyaz örtüyle kaplanan yaylayı ziyaret edenlerden bazıları kartopu oynadı, bazıları da kızakla ve poşetle kaydı.
Ziyaretçiler, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde keyifli vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Kültür Sanat