Ayder Yaylası Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, sonbahar mevsiminde sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki bu güzellik, dronla da görüntülendi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü.
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.
Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat