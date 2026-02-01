Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği yapıldı

Haberler

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'nda düzenlenen off-road etkinliği, 25 aracın karlı parkurda yaptığı gösterilerle büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, etkinliğin çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.

Aybastı Belediyesi ve Aybastı Off-Road Kulübünce, menderesleri ile tanınan Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 25 aracın karlı parkurda yaptıkları gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gündoğar, etkinliğin doğaya zarar vermeden, çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaylamızın doğal güzelliklerini koruyarak spor ve heyecanı bir arada yaşadık." dedi.

Etkinliğe gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getiren Gündoğar, kendilerini yalnız bırakmayan AK Parti İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'a, MHP İlçe Başkanı İlhan Uykun'a, off-road kulübüne ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
