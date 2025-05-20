Avrupa Film Günleri İzmir'de Başlıyor

Avrupa Film Günleri, 22-25 Mayıs'ta İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Avrupa'nın farklı kültürlerini yansıtan 14 film gösterilecek.

Fransa'dan Almanya'ya, İtalya'dan Polonya'ya uzanan zengin bir seçkiyle hazırlanan filmler, 4 gün boyunca İzmirli izleyicilere sunulacak.

Avrupa Film Günleri, Fransız Kültür Merkezi'nde 22 Mayıs'ta saat 18.00'de Macaristan yapımı "Dört Ruhlu Çakal" filminin gösterimiyle başlayacak. Aynı gün 20.30'da Romanya'dan "Pin-Up Adası'nın Sırrı" filmi gösterilecek.

23 Mayıs'ta saat 18.00'de ise Letonya yapımı "Maria'nın Sessizliği", 20.30'da ise Polonya'dan "Kos" filmi sunulacak.

24 Mayıs'ta saat 12.00'den itibaren Belçika'dan "Kahpe Hayat", Hollanda'dan "Daha Fazla Jippie Yok", Almanya'dan "Öğretmenler Odası", Litvanya'dan "Toksik" ve Slovenya'dan "Aile Terapisi" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

25 Mayıs'ta İsveç'ten "Ve Kral Dedi Ki: Ne Harika Bir Makine", İtalya'dan "Karanlık Bir Hikaye", Hırvatistan'dan "Otel Pula", Portekiz'den "Greice" ve İspanya'dan "Espriler ve Sigaralar" filmleri izleyiciyle buluşacak.