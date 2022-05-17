Atlas Üniversitesi Bahar Şenliği'nde Pinhani sahne aldı - Haberler

Atlas Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Pinhani grubu sahne aldı. Grup üyeleri konser öncesinde öğrencilerle buluşarak basketbol oynadı.

Atlas Üniversitesi öğrencileri, "Atlas'ta Bahar Bi Başka Güzel" sloganıyla, bahar festivalinde bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Atlas Üniversitesi'ndeki öğrenci ve akademisyenlerin yer aldığı Madame Blue, 404 Zion grupları ile Atlas Üniversitesi akademisyenlerinden Alaz Pesen ve Pinhani Grubu sahne aldı.

BAHAR FESTİVALİ BİRÇOK ETKİNLİK İLE KUTLANDI

Spor ve eğlenceyi bir araya getiren festivalde, Atlas Üniversitesi Rektörlük Kupasında futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisinde dereceye giren sporcular, ödüllerini Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve fakülte dekanlarının ellerinden aldılar. Kampüs alanına kurulan alışveriş alanları, eğlenceli aktiviteler, doğaçlama tiyatro ve konserlere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem yaşanan pandemi sürecinin ardından ster attı, hem de final sınavları öncesi moral depoladı.

Atlas Vadi Kampüs'te düzenlenen festivalde sahne alan Pinhani Grubu, konser öncesinde Atlas Üniversitesi öğrencileriyle basketbol oynadı. Pinhani Grubu 2 saate yakın süre sahnede kalarak öğrencilerin festival atmosferi yaşamasına katkıda bulundu. Konserin sonunda Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, öğrencileri adına Pinhani'ye üniversitenin sloganı olan Kelebek Etkisine ithafen bir kelebek plaketi takdim etti. Bahar Festivali, Pinhani konserinin ardından 'After Party' ile sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat