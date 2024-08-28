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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi anısına düzenlenen etkinlikte Basın Onur Ödülleri verildi

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Kastamonu'da düzenlenen etkinlikte, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka ile Kıyafet İnkılabı anısına Basın Onur Ödülleri verildi. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

ATATÜRK'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka ile Kıyafet İnkılabı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 'Hüsnü Açıksöz'ü Anma ve Basın Onur Ödülleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'a 'Basın Onur Ödülü' verildi.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Emekli Orgeneral Atilla Ateş, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Kastamonu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sudi Topal, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Demirören Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürü Murat Sandıkçı, gazeteci Ahmet Tek, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HÜSNÜ AÇIKSÖZ'ÜN HAYATI ANLATILDI

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, açılış konuşmasını yaparak katılımcılara teşekkür etti. Ardından Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Kastamonu basınının öncülerinden Hüsnü Açıksöz'ün hayatını anlattı. Konuşmasının ardından KGD Başkanı İzzet Sarı, Prof. Dr. Yılmaz'a plaket takdim etti.

DHA GENEL MÜDÜRÜ'NE ÖDÜL

Etkinlik kapsamında ayrıca Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka ve Kıyafet İnkılabı anısına hazırlanan 'Serpuş' isimli gazete, tiyatro oyuncusu Ömer Çağlayan tarafından katılımcılara dağıtıldı. Daha sonra Basın Onur Ödülleri takdim edildi. Programda,

DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun'un yurt dışında olması nedeniyle ödülünü Samsun Bölge Müdürü Murat Sandıkçı aldı. Ödülü Sandıkçı'ya, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan takdim etti. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e de ödülü Emekli Orgeneral Atilla Ateş tarafından verildi. Gazeteci Ahmet Tek'e ödülü eski Bakan Murat Başesgioğlu, Yavuz Donat'a ise ödülünü Vali Yardımcısı Aydın Ergün takdim etti. Etkinlikte ayrıca 'Son Akşam Yemeği' filmi gösterimi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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