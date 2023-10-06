Atatürk'ün Kars'a Geliş Yıldönümü Töreni Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü, törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kars'a geliş yıldönümü töreni Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla ile başladı.

Tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Kültür ve Turizm Müdürü hayrettin Çetin yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Aşıklar dinletisi, Türkü dinletisinin ardından bundan 99 yıl önce olduğu gibi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşı eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları ekibi, gösteri yaparak Türk bayrağı açtı. Program daha sonra sona erdi.

Törene Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Başsavcı Abdullah Amanvermez, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı. - KARS