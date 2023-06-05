Ataşehir'de Museum of Motivation'da Alice Harikalar Diyarında sergisi

Ataşehir'deki Museum of Motivation, Alice Harikalar Diyarında romanından uyarlanan Alice in Multiverse sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 800 metrekarelik alanda birçok sürprizle sanatseverleri karşılıyor.

Ataşehir'de yer alan Museum of Motivation, Lewis Carroll'un dünya klasiklerinden "Alice Harikalar Diyarında" romanından uyarlanan "Alice in Multiverse" isimli gerçek üstü sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

"Alice in Multiverse" adlı sergi, Ataşehir Watergarden'da 800 metrekare alan üzerine kurulu Museum of Motivation'ın içerisinde birçok sürprizle izleyicileri karşılıyor.

Tavşanın zaman tünelinden geçerek başlayan, Alice'in kıyafetlerinin de yer aldığı "Çay Partisi" sergi alanı, Tekir Kedi'nin "Tüylü Evi" ve gizli geçitlerden oluşan Kupa Kraliçe'nin "Labirenti" ile devam eden sergi yolculuğu, eğlenceli fotoğraf alanlarıyla da ziyaretçileri bekliyor.

Su altı canlılarının ultraviyole ışıklarla görsel gösteri sunduğu sergide, 250 bin toptan oluşan top havuzu da yer alıyor.

Pazartesi 13.00'te açılan müze, haftanın diğer günleri 12.00'de hizmet vermeye başlıyor ve 21.00'de kapanıyor.

Sergiyle ilgili detaylı bilgilere "www.museumofmotivationtr.com" adresinden ulaşılabilir.