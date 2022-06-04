Ataşehir'de 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri başladı - Haberler

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Ataşehir'de 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Elyesa Karatepe - Kültür Sanat
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- Ataşehir'de 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri başladı Ataşehir Belediyesi'nin "Büyük Şair Nazım Hikmet"i anma ve anlama amacıyla hazırladığı "Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" açılış galası gerçekleşti.

- Ataşehir'de 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri başladı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi'nin "Büyük Şair Nazım Hikmet"i anma ve anlama amacıyla hazırladığı "Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" açılış galası gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi'nin "Büyük Şair Nazım Hikmet"i anma ve anlama amacıyla hazırladığı "Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" açılış galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün gerçekleşti. Türkiye'den yirmi yedi, yurt dışından ise altı şairin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri'nde" Ataşehirliler hem Türkiye'nin ve dünyanın önemli şairleriyle tanışma fırsatını hem de şiirleri şairlerinin sesinden dinleme olanağı buldu. Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri'nin bu yılki "Festival Direktörü" usta şair Haydar Ergülen. Şiir Günlerinin "Onur Konuğu" ise Türkçe'nin yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Cevat Çapan. Programda, söyleşi ve imza günleri, paneller, müzik ve şiir dinletileri, alanında usta şairler tarafından seyircilerin beğenisine sunuldu. Öte yandan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na gelen konukları konser salonu girişinde gazeteci-yazar Alaettin Bahçekapılı'nın, Nazım'ın ardından dostlarına, arkadaşlarına, okurlarına, sevenlerine yazdırdığı mektuplardan oluşan sergi karşıladı.

Etkinliğe katılan Ali Askar Düzgün,"Geleneksel hale gelmesi çok keyifli ve takip edilesi bir durum oluşturuyor halk tarafından. Aynı zamanda Nazım, hasretlerin, sevdaların ve uzak mesafelerin şairi diyebiliriz. Bu noktada çok büyük bir değer. Bir çok sanatçının, bir çok şairin ve bir çok sanat insanının olduğu bir etkinlikte buluşmak da çok keyifliydi."dedi

"Güzel sanatçılar çıktı, şarkılar söylendi"

Etkinliğe katılan Kuzey Özbalçık,"Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği çok güzel bir etkinlik olmuş. Güzel sanatçılar çıktı, şarkılar söylendi. Ben beğendim şahsen. Güzel düzenlenmiş, güzelce organize edilmiş."şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Kültür Sanat

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